Uscito dal campo durante la sconfitta contro l’Uruguay, Neymar ha riportato quanto segue: “Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro”. Neymar “sarà sottoposto a intervento chirurgico in data da definire” mentre “lo staff medico della nazionale brasiliana e dell’Al-Hilal sono in costante contatto e in accordo sul piano di recupero del giocatore”.

Il calciatore 31 enne oltre a salutare anticipatamente rischia di finire la carriera visto il grave infortunio.