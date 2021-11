NFL, Cam Newton torna ai Carolina Panthers

NFL, he CAMe back

Cam Newton firmerà con i Panthers, l’annuncio è arrivato dalla pagina Twitter della franchigia del Carolina dopo l’incontro che Newton ha avuto con lo staff tecnico, è tutto pronto dunque per il suo ritorno in maglia Panthers. Ritorno perché Cam aveva già giocato per i Panthers, che l’avevano scelto al Draft del 2011 con la prima scelta assoluta, fino al 2020, quando fu tagliato, con due anni d’anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, dopo aver passato tutta la stagione 2019 da infortunato.

Una decisione che sa di marcia indietro da parte della franchigia rispetto alla decisione di un anno e mezzo fa, che aveva fatto discutere molti, soprattutto i tifosi, che non hanno mai smesso di amare Super-Cam. Per Newton una nuova occasione, dopo essere stato tagliato dai Patriots qualche mese fa per far spazio a Mac Jones, per cercare di riportare la sua carriera ad alti livelli, che mancano da ormai troppo tempo. Nella scorsa stagione, con la maglia di New England, Newton non ha certo brillato nel gioco di passaggio, lanciando per 2,415 yard, 5 touchdown e 10 intercetti, a cui vanno aggiunte 513 yard di corsa e 12 touchdown in 14 partite, molto meglio come corridore che non nei passaggi.

I Panthers sono corsi ai ripari dopo l’infortunio di Sam Darnold, che non ha fatto bene in questo inizio di stagione e stava comunque rischiando di perdere il posto. Con Cam Newton Carolina aggiunge un’alternativa di assoluto valore, quarterback che con questa maglia ha vinto anche il titolo di MVP nella stagione 2015, portando la squadra al Superbowl da assoluto protagonista. Certo, da tempo non gioca più a quei livelli, ma ha dimostrato che a 32 anni può ancora dare qualcosa, soprattutto visto lo scarso livello offerto da Darnold in questa prima metà di stagione, e chissà che tornando a indossare la maglia delle pantere non possa tornare a infiammare il Bank of America Stadium come un tempo.

Il meglio di Cam ai Panthers: https://www.youtube.com/watch?v=LdFEGQon0bs