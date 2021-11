NFL, grave infortunio per i Rams

Tegola per i Rams, Robert Woods si rompe il crociato anteriore

Stagione finita per il numero 2 dei Los Angeles Rams, causa strappo del legamento crociato anteriore nell’allenamento di venerdì. Sfortunatissimo Woods, che stava facendo una buonissima stagione, totalizzando 556 yard e 4 touchdown con 45 ricezioni, numeri niente male considerando che siamo solo a metà stagione e Woods non è il bersaglio principale di Matt Stafford. Una brutta notizia per i Rams che giusto qualche giorno fa avevano preso Odell Beckham Jr per rendere il reparto ricevitori ancora più forte, a quanto pare OBJ dovrà presto mettersi al passo con gli altri ed essere pronto a scendere in campo per sostituire Robert Woods, sperando di non perdere in efficacia senza il suo apporto spesso efficiente anche nel gioco di corsa. McVay dovrà, dunque, ricalibrare le sue armi e ripensare le sue strategie senza il numero 2, sperando che possa presto tornare a calcare i campi della NFL.