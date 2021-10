NFL, i Panthers prendono Stephon Gilmore

Stephon Gilmore va ai Panthers

Senza ombra di dubbio la notizia più importante di ieri, Stephon Gilmore non giocherà più con i New England Patriots, Belichick aveva deciso di tagliare il cornerback a seguito al mancato accordo per il prolungamento del contratto, dovuto anche all’infortunio al quadricipite che lo ha tenuto fuori buona parte della scorsa stagione e per tutto l’inizio di quella attuale, questa mossa avrebbe permesso ai Patriots di salvare più di 5 milioni in cap space. Prima che il taglio diventasse ufficiale, i Panthers hanno contattato Bill Belichick, che oltre a essere allenatore è anche general manager, per trovare un accordo prima che Gilmore diventasse un free agent, cioè disponibile per tutti, con una scelta al sesto round del prossimo draft la franchigia del Carolina si è aggiudicata le prestazioni di uno dei migliori cornerback in circolazione, anche se le sue condizioni fisiche sono ancora da verificare. Gilmore è considerato uno dei migliori nella copertura a uomo, i suoi numeri nella stagione 2019, anno in cui vinse il premio Defensive Player of the Year, lo confermano ampiamente: 5 intercetti, 1 solo touchdown concesso e 29 completi concessi su 66 tentativi, meno del 50%. Nella copertura a zona risulta meno efficace, ma le sue statistiche sono comunque ottime: 15 catch su 26 tentativi, nessun touchdown concesso e 1 intercetto (sempre nella stagione 2019). Lo schema difensivo, dunque, non fa molta differenza, Gilmore nel pieno delle forze è un giocatore fondamentale, capace di marcare i migliori ricevitori e innalzare il livello del reparto. I Carolina Panthers hanno deciso di investire, poco per la verità, una scelta del sesto round è nulla in confronto al valore che questo giocatore può dare, per aiutare la difesa a fare un ulteriore salto di qualità. Le pantere vantano già la terza miglior difesa della lega, la prima contro i passaggi, ma l’ultima partita contro i Cowboys ha lanciato un campanello di allarme: contro una squadra molto forte sui lanci fanno fatica, così il GM Scott Fitterer ha pensato di regalare un veterano che può portare grande esperienza alla secondaria. I defensive back talentuosi non mancano in Carolina: il rookie Jaycee Horn stava facendo molto bene, ma purtroppo dovrà stare fuori diversi mesi per infortunio, per supplire alla sua assenza è arrivato dai Jaguars CJ Henderson, al secondo anno nella lega, scelto al primo round nel draft 2020, ma con l’arrivo di Gilmore si aggiunge un elemento che può far bene a tutti, anche se non immediatamente pronto a giocare può fare da mentore ai suoi giovani compagni, e quando saranno tutti e tre in campo i Panthers avranno un trio contro il quale non sarà per niente facile lanciare. Una mossa intelligente per il presente e il futuro, attraverso il quale i Panthers hanno lanciato un chiaro messaggio: vogliono tornare in alto e vogliono farlo presto, NFC South sei stata avvisata.