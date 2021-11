NFL Week 9 – I Tennessee Titans fanno visita ai Los Angeles Rams

Titans vs. Rams: ricordi tristi per i Titans

Prima partita per i Tennessee Titans nella cattedrale del SoFi Stadium di Inglewood, casa dei Los Angeles Rams. Tredici i precedenti tra le squadre con i Rams che conducono la serie per 8-5 (3-3 nella Titans-Era). Le ultime due sfide sono state segnate da prestazioni devastanti di due runnibacks, Todd Gurley e Chris Johnson: il 24.12.2017 a Nashville i Rams vinsero 27-23 con Todd Gurley che mise a referto 118 rushing yards, 158 pass yards e 2 TD; il 03.11.2013 a St. Louis furono i Titans a vincere 28–21 con protagonista Chris Johnson, capace di realizzare 150 rushing yards 20 pass yards e 2 TD, nonostante la pessima prestazione del QB Jake Locker (rating 48.5). Ma il precedente di maggiore importanza e, soprattutto, maggiore tristezza in casa Titans è il Superbowl XXXIV ad Atlanta dove i Rams di Kurt Warner vinsero 23-16 con i Titans che arrivarono ad una yard dal pareggio allo scadere del tempo.

L’inizio di stagione delle due squadre

I Titans arrivano a questa sfida in pieno controllo della division (6-2) ma con una lista infortunati enorme alla quale si è aggiunto il top player Derrick Henry. Anche i Rams guidano la division (7-1), in coabitazione con i Cardinals, ed hanno appena aggiunto alla loro difesa, già tra le migliori della NFL, l’OLB Von Miller.

La nuova forza dei Titans

Con l’assenza di Derrick Henry, il peso del secondo miglior attacco della AFC passerà tutto sul QB Ryan Tannehill e sui WRs A.J. Brown e Julio Jones. Ryan Tannehill sta dimostrando di essere un élite QB e di saper sfruttare tutte le armi a sua disposizione, soprattutto il fenomeno AJ Brown che finalmente sarà affiancato dal veterano Julio Jones. Inoltre il DC Shane Bowen nelle ultime settimane ha reso la difesa TwoTone Blue solida ed efficace, con una DL sempre più dominante con Landry, Simmons, Autry e Dupree.

I Rams: una grande difesa ed un attacco spettacolare

Coach McVay desidera un top QB ed è stato accontentato con l’arrivo di Matthew Stafford, che sta dirigendo l’attacco dei Rams in modo esemplare sfruttando al meglio le armi a sui disposizione: i WRs (Kupp, Jefferson, Woods, Skowronek) ed il TE Tyler Higbee. Ma è la difesa il vero punto di forza dei Rams. Il front-seven è dominante con Aaron Donald, Leonard Floyd e Troy Reeder, ma lo sarà ancora di più con l’arrivo di Von Miller, mentre la secondaria è costruita intorno al talento di Jalen Ramsey, uno dei migliori CB della NFL, supportato da giocatori di valore come Rapp, Fuller ed il rookie Rochell.

Ci sono anche i difetti

I difetti dei Titans possono essere riassunti in tre categorie: troppi infortuni, soprattutto tra i CBs, una OL troppo incerta, in particolare sul lato destro, l’assenza di Derrick Henry. Affrontare i Rams che hanno il punto di forza nell’attacco aereo è impresa ardua con il reparto CBs ridotto all’osso. Per quanto riguarda i Rams, il difetto più evidente è l’assenza di un running game efficace, soprattutto a causa dell’assenza di Cam Akers. Un’incognita, inoltre, sono i due OT, Havenstein e Whitworth, che, nonostante le ottime prestazioni di questo inizio stagione, sono ultratrentenni e potrebbe pagare nel corso della stagione l’inevitabile logorio fisico.

Che partita sarà?

Partita difficile per i Titans che saranno privi del top player Derrick Henry, sostituito dal veterano Adrian Peterson. Il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Ryan Tannehill e dei WRs AJ Brown e Julio Jones, che avranno l’ardua impresa di trovare spazio tra le maglie di una delle secondarie più forti della Lega. Determinante sarà la tenuta dell’OL dei Titans, priva dell’OG Nate Davis, al cospetto del front-seven dei Rams, guidato da Donald e Floyd, a cui è stato aggiunto il campione Von Miller. Molte incertezze ci sono sulla secondaria dei Titans a causa delle tante assenze tra i CBs (Fulton, Farley e Mabin). Per loro non sarà facile contenere Cooper Kupp e compagni e fondamentale sarà il lavoro di Byard, Hooker e del LB nel fornire assistenza in copertura a Jenkins, Molden e Chris Jackson. Il punto di svolta della partita sarà nella tenuta della OL dei Rams contro l’aggressivo front-seven dei Titans: se Stafford avrà tempo per lanciare la partita sarà dei Rams. Per i Titans le speranze di vittoria sono legate alla capacità della difesa di mantenere la partita a punteggio basso, altrimenti sarà dura rimanere in partita.

Situazione Infortunati

Per i Titans saranno OUT (RB) Derrick Henry, (FB) Khari Blasingame, (WR) Racey McMath, (TE) Tommy Hudson, (OLB) Derrick Roberson, (CB) Greg Mabin, (OG) Nate Davis, (LB) Rashaan Evans, (CB) Caleb Farley, (CB) Kristian Fulton, (K) Sam Ficken, (WR) Cameron Batson, (RB) Darrynton Evans e (OLB) Rashard Weaver. IN DUBBIO (WR) Julio Jones, (FB) Tory Carter, (OT) Kendall Lamm, (WR) Chester Rogers, (OL) Aaron Brewer e (LB) Jayon Brown. Per i Rams saranno OUT (RB) Cam Akers, (DT) Sebastian Joseph-Day, (WR) Tutu Atwell, (LB) Justin Hollins e (CB) Darious Williams. IN DUBBIO (OLB) Von Miller, (LB) Ernest Jones e (CB) Jalen Ramsey