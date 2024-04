Nico Gonzalez e Biraghi portano la Fiorentina in semifinale di Conference League (2-0) | Ma che fatica!

Per niente facile la sfida della Fiorentina che pur con qualche difficoltà batte 2-0 il Viktoria Plzen e vola in semifinale di Conference League.

Viola ancora in semifinale

La squadra di Italiano ci prova in tutte le maniere a far gol grazie alle iniziative di Beltran, Kouamè e Belotti. Diverse le azioni sprecate con i viola che vanno in superiorità numerica e sono costretti ad andare ai supplementari anche se Nico Gonzalez e Biraghi fanno sognare i viola e portano la squadra di Italiano in semifinale.