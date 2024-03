Niente quarti e Mondiale per Club per il Napoli: passa il Barcellona (3-1)

Termina 3-1 la sfida di ritorno tra Barcellona e Napoli. Tutto in due minuti per la formazione di Xavi. I blaugrana in vantaggio al 15′ con Fermín Lopez. Raphina scarica su Lewandowski che, a sua volta, finta, lasciando un rigore in movimento nei piedi del classe 2003 spagnolo che non sbaglia e batte Meret. Raddoppio catalano immediato con l’ex bianconero João Cancelo. Il terzino portoghese raccoglie in ribattuta un palo colpito da Raphinha e infila a porta vuota.

La chiude Lewandowski all’83

Il Napoli accorcia le distanze e spaventa i padroni di casa con Amir Rrahmani, bravo a superare a raccogliere un assist di Politano per piazzarla di sinistro all’angolino. Nella ripresa è il Napoli a fare la partita, cercando insistentemente la via del pari, sfiorandolo in più occasioni. All’83 il Barcellona chiude i conti. Triangolazione perfetta Gündoğan, Sergi Roberto, Lewandoski; con il polacco che appoggia a porta sguarnita la rete che manda il Napoli fuori dai giochi e dalla competizione. Serata nera i partenopei che salutano Champions League e Mondiale per Club, a cui parteciperà la Juventus.

Barcellona-Napoli, risultato e tabellino

3-1

Reti: 15′ Fermín Lopez (B); 17′ João Cancelo (B); 30′ Rrahmani (N), 84′ Lewandowski (B)

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Fermín Lopez (61′ Sergi Roberto), Christensen (61′ Romeu), Gündoğan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha (81′ João Felix). All. Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (64′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Traorè (79′ Raspadori); Politano (64′ Lindstrøm), Osimhen, Kvaratskhelia (93′ Ngonge). All. Calzona.