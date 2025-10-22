Non basta un super De Ketelaere, l’Atalanta pareggia contro lo Slavia Praga (0-0)

Solo pari tra Atalanta e Slavia Praga nella terza giornata di UEFA Champions League: nonostante un’ottima prova di Charles De Ketelaere, la squadra di Juric non va oltre lo 0-0 allo Stadio di Bergamo. I cechi si dimostrano un osso duro per i bergamaschi, i quali vanno vicini al vantaggio a più riprese senza riuscire a trovare il guizzo decisivo: nel prossimo turno, la Dea volerà in Francia per sfidare il Marsiglia.

Atalanta-Slavia Praga

Dopo un inizio molto incerto, con gli ospiti molto decisi in fase di pressing, i nerazzurri alzano la testa e si fanno vedere in avanti con la percussione di Kossounou, bloccato solamente da un grande intervento di Markovic. Lookman pare molto ispirato e verso la mezz’ora Krstovic ha una doppia occasione in pochissimi minuti, ma in entrambi i casi il montenegrino non riesce a spingere in porta. Lo Slavia risponde con Chory, il quale sfiora l’incrocio dei pali, ma successivamente è ancora una volta la Dea a sfiorare il vantaggio in due occasioni, prima con un ottimo De Katelaere e poi con Lookman. Sul finire del primo tempo, Carnesecchi si esibisce in un super intervento sulla conclusione di Moses.

La prima buona occasione della ripresa capita sui piedi di Provod, bravo a coordinarsi al volo nel tentativo di calciare verso la porta, ma il suo tentativo termina fuori a fil di palo. Al 67′ l’Atalanta sfiora il gol del vantaggio con il Sulemana, entrato qualche minuto prima al posto di Lookman: il ghanese, imbeccato alla perfezione da De Ketelaere, sbaglia l’ultimo tocco e spara addosso al portiere avversario. I cechi tornano a farsi vedere intorno al 77′ con la conclusione di Sadilek, anche lui entrato nella ripresa, che calcia di poco sopra la traversa. Qualche minuto dopo, Scamacca sfiora la rete di testa dopo il bel cross di Zalewski, tuttavia la sua zuccata termina a lato; il centravanti ci riprova qualche istante dopo con una bella conclusione di destro, tuttavia Markovic salva in calcio d’angolo. In pieno recupero ci prova anche Samardzic, entrato al posto di De Ketelaere, ma la sua conclusione finisce alta. In pieno recupero, gli animi si scaldano tra Prekop e Zalewski: l’arbitro ammonisce entrambi e poi fischia la fine della gara.

Atalanta-Slavia Praga, il tabellino

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta (74′ Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi (46′ Zalewski); De Ketelaere (90+1′ Samardzic), Krstovic (62′ Scamacca), Lookman (62′ Sulemana). Allenatore: Juric.

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Markovic; Boril, Vlcek (88′ Sanyang), Zima, Mbodji (61′ Sadilek); Moses (68′ Chaloupek), Zafeiris, Dorley; Kusej (88′ Prekop), Chorym Provod. Allenatore: Trpisovsky.

Reti:

Ammoniti: 35′ Bernasconi (A) 51′ De Roon (A), 87′ Boril (SP), 90+4ì Prekop (SP), 90+4′ Zalewski (A).

Espulsi: nessuno.