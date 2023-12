Spurs in campo questa sera alle 21 al City Ground di Nottingham, casa dei the Tricky Trees. Postecoglou ancora con il 4-2-3-1. Tra i pali c’è Vicario. Quartetto difensivo con Romero e Davies centrali, sostenuti da Porro e Udogie sugli esterni. Centrocampo affidato a Sarr e Bissouma, alle spalle di Johnson, Kulusevski e Son. In avanti l’unica punta, Richarlison.

Le probabili formazioni:

NOTTINGHAM FOREST (3-5-2): Turner; Boly, Murillo, Niakhate; Williams, Yates, Mangala, Danilo, Toffolo; Elanga, Gibbs-White. All. Cooper.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma; Johnson, Kulusevski, Son; Richarlison. All. Postecoglou.