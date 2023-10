Brutte notizie per la Roma e per Dybala

Nuovo ko per Paulo Dybala, per l’attaccante argentino della Roma, come riporta sportmediaset, “trauma distorsivo al ginocchio sinistro: questo il primo responso sull’infortunio di Paulo Dybala, uscito nel corso del primo tempo del match della Roma contro il Cagliari”. Le condizioni del calciatore, fa sapere il club giallorosso, saranno da valutare nei prossimi giorni. Da verificare se ci sono state conseguenze sui legamenti.