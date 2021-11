100 milioni di euro per Chiesa, l’offerta del Chelsea

Il Chelsea spinge per avere Chiesa, il club inglese pronto a far follie per l’esterno della Juve. Come riferisce il Daily Mail, i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto 84 milioni di sterline, poco meno di 100 milioni di euro.

Un’offerta importante, di quelle irrinunciabili, per avere l’esterno offensivo ex Fiorentina. Il Chelsea fa sul serio, la Juve rifiuterà l’offerta o dirà si alla cessione?