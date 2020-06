Top Volley Cisterna presenta Oreste Cavuto

«Sono molto emozionato, mi sono confrontato con la dirigenza e mi sono subito sentito parte di una famiglia che poi è quello che dobbiamo cercare di essere sia dentro sia fuori dal campo». Oreste Cavuto si presenta così, con l’obiettivo di essere parte di un progetto importante, per lui che fa del lavoro in palestra e sul campo uno dei suoi mantra. «Non siamo mai stati così tanto tempo fermi, abbiamo tanta voglia di cominciare, non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di toccare finalmente la palla, credo molto nel lavoro in palestra e nei rapporti che si instaureranno con i compagni – riprende Cavuto – l’apporto del pubblico sarà fondamentale quando sarà possibile averlo, sarebbe una penalizzazione per lo spettacolo giocare senza anche perché è vero che giochiamo per la società, è poi perché è la nostra passione e lavoro, ma ancora di più lo facciamo per le persone che credono in noi sugli spalti».

La firma di Oreste Cavuto

Poi Cavuto racconta la firma del suo contratto con la formazione pontina. «In Superlega ci sono squadre importanti ed essere contattato da una di queste è già per me motivo d’orgoglio, quando mi ha chiamato la Top Volley ero sicuramente molto contento, conosco bene la società, ho sentito parlare bene del coach Tubertini e conosco il suo metodo di lavoro così la mia scelta è arrivata – aggiunge Cavuto – la società ha un progetto ambizioso, è un club storico e ha portato avanti una campagna acquisti importanti con Tillie, Sabbi, Randazzo, Szwarc e Krick, ora sta a noi confermare questo sul campo».

Il benvenuto di Falivene e Tubertini

Gianrio Falivene (presidente Top Volley Cisterna): «I giocatori vivranno a Cisterna ed è giusto che si allenino qui e vivano la città in maniera piena, avranno la possibilità di trascorrere tempo in questa città. Cisterna passa abitualmente sui media italiani ma anche su quelli internazionali perché è una delle squadre del campionato più seguito e forte del mondo. A Cavuto avevamo pensato anche lo scorso anno ma non è solo il suo arrivo a farci esultare, perché il nostro è un progetto globale di squadra a livello internazionale e questo ha lasciato basite alcune persone quando hanno visto i loro nomi associati a Cisterna. Il settore giovanile a Cisterna? Già c’è, verrà sicuramente rinforzato».

Lorenzo Tubertini (coach Top Volley Cisterna): «Ci saranno squadre allestite per lottare per lo scudetto e un gruppo di squadre che si batterà per le posizioni immediatamente successive e poi le ultime che dovranno lottare per la salvezza, noi abbiamo alzato gli obiettivi e dobbiamo competere per centrare il target che la società s’è data».

La scheda di Oreste Cavuto

Oreste Cavuto (Lanciano – 05/12/1996)

Altezza 199 cm

2019/2020 A1 Consar Ravenna

2018/2019 A1 Itas Trentino

2017/2018 A1 Diatec Trentino

2016/2017 A2 Caloni Agnelli Bergamo

2015/2016 A2 Volley Potentino Potenza Picena

PALMARES

Club

Coppa Cev: 2018-2019

Mondiale per Club: 2018

Nazionale

Campionato mondiale Under-23: Bronzo 2015

Giochi del Mediterraneo: Oro 2018

Premi individuali

Miglior giocatore italiano Under 19: 2015

Miglior giocatore italiano Junior League: 2015

Miglior giocatore italiano Under 23 di Serie A2: 2016