Il Napoli ha già chiuso l’accordo il Lille

Accordo chiuso con il Lille, ora sta trattando con gli agenti dell’attaccante Nigeriano. Probabilmente nelle prossime ore si potrà finalizzare il passaggio in azzurro. “E’ un’operazione su cui c’è il silenzio finchè non viene finalizzata – queste le parole dell’intermediario Andrea D’Amico a Radio Kiss Kiss – quindi io non posso aggiungere altro. Oggi pomeriggio? è una cosa in definizione, ma non posso dire nient’altro”.