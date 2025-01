Palermo-Pisa 1-2 I nerazzurri sbancano il Barbera, a segno Rus e Lind

Il Pisa grazie alle reti di Rus su rigore e Lind batte il Palermo 2-1 e si riporta momentaneamente in testa alla classifica di Serie B. La squadra di Inzaghi dopo oltre quarant’anni riassapora una vittoria in terra di Sicilia, e se nel primo tempo con due tiri ha capitalizzato al massimo, nella ripresa nonostante la rete di Brunori ha retto bene l’urto della squadra rosanero, con Semper che è stato gigantesco in una parata su tiro in diagonale di Le DOuaron. Pisa in vantaggio su rigore al 13′, poi il raddoppio di Lind su un pasticcio del portiere Desplanches che regala palla all’attaccante danese che non ha problemi a depositare in rete. Nella ripresa forcing del Palermo e rete della speranza segnata da Brunori in diagonale servito da un assist perfetto di Segre. Nel finale la squadra di Inzaghi soffre ma porta a casa tre punti importantissimi per la classifica. Rosanero ancora sconfitti ed ora la panchina di Dionisi scricchiola pericolosamente.

Il tabellino

Palermo-Pisa 1-2

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Magnani (82′ Baniya), Nikolaou, Ceccaroni; Diakitè (76′ Pierozzi), Segre, Ranocchia, Verre (76′ Di Francesco), Lund (87′ Henry); Brunori, Le Douaron. A disp. Sirigu, Curtrona, Gomes, Vasic, Buttaro, Blin. All. Alessio Dionisi

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus (87′ Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Touré (74′ Sernicola), Abildgaard, Hojholt, Angori; Meister (67′ Piccinini), Moreo; Lind (87′ Arena). A disp. Nicolas, Loria, Vignato, Sussi, Solbakken, Morutan, Bonfanti All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Bonacina di Bergamo

RETI: 13′ Rus, 26′ Lind, 59′ Brunori

AMMONITI: Caracciolo, Brunori, Meister, Touré

NOTE: Recupero 1′ pt, 5′ st.