Palermo – Pisa, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Si gioca questa sera al Barbera l’anticipo della 24^ giornata del campionato di Serie B tra Palermo e Pisa, due squadre che in questa prima parte di stagione hanno stupito in maniera diversa. Il palermo è la delusione fino ad oggi del campionato, data per favorita nei pronostici si ritrova a ridosso della zona playoff, mentre il Pisa di Inzaghi ha ribaltato tutti i pronostici ed è secondo a due punti dal Sassuolo. Dionisi potrebbe schierare dall’inizio Magnani in difesa, mentre in avanti la coppia d’attacco sarà formato da Brunori e Le Douaron. Inzaghi non potrà contare su Tramoni infortunato e Marin squalificato, ai loro posti Arena e Piccinini.

Le probabili formazioni di Palermo Pisa

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Magnani, Nikolaou, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Verre, Lund; Brunori, Le Douaron. Al Dionisi

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Piccinini, Hojholt, Angori; Arena, Moreo; Lind. Al Inzaghi

DOVE VEDERLA IN TV

La partita Palermo-Pisa si giocherà questa sera con calcio d’inizio ore 20,30 e sarà visibile in chiaro su app DAZN, e su AMAZON PRIME.