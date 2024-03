Palladino: “Io alla Lazio? Ci vuole rispetto per i biancocelesti e per Sarri. Penso solo al Genoa”

Intervenuto in conferenza stampa, Raffaele Palladino, ha parlato della sua possibilità alla Lazio e non solo: “Il mio futuro è la partita con il Genoa. Ci metto sempre tanto impegno e tanta passione in ciascuna cosa che faccio. Vorrei che questa stagione non finisse mai. A inizio anno avrei fatto fatica a crederci di essere in questa situazione. Le voci sul mio futuro sono extra campo, perciò non mi interessano. Bisogna avere rispetto per la Lazio e per Sarri”.

Palladino: “Vorrei che questa stagione non finisse mai”

Un pensiero all’Europa lo fate?

“Dirò sempre cose banali e scontate ma il nostro obbiettivo è solo fare bene con il Genoa. Questo club aveva come obiettivo la salvezza e siamo vicini a centrarla. Tutto ciò che verrà dopo sarà un di più. Davanti al Monza ci sono squadre più forti. Ci proveremo ma sarà molto complicato arrivare dall’altro lato della classifica”.