Panucci: “De Rossi è eccezionale, farà un gran lavoro. Dybala è un top player”

Intervenuto a Barcellona nel corso del World Legends Padel Tour, Christian Panucci è tornato a parlare della Roma e di Daniele De Rossi: “Sono molto felice, Daniele è un uomo romanista. Gli auguro di andare in Champions League e se lo merita, è un ragazzo eccezionale. Sono convinto che farà un grande lavoro. Ha già dato uno spirito di squadra, un’idea diversa e vedo che la squadra sta rispondendo bene. Sono felice e se lo merita”.

Panucci: “Alla Roma auguro la Champions, può farcela”

Queste le parole dell’ex difensore:

La Roma può concorrere per un posto in Champions? “Tre mesi fa ho detto di no perché era talmente lontana ed era difficile, ma mi sono sbagliato sotto certi punti di vista. Adesso è lì a lottare per arrivarci ed è giusto che ci provi fino in fondo. Per quello che sta facendo vedere dico di sì. Complimenti a Daniele e ai ragazzi per il grande lavoro”.

Un giocatore della Roma che ti piace? “Quando vedi la luce di Dybala, quando lo vedi dici che è un top player. Quindi la sua qualità è immensa, ti fa divertire. È un giocatore che mi piace particolarmente vedere”.

Chi vince la Champions? “Dico Manchester City di nuovo”.