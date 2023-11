Intervenuto al Tg1, Papa Francesco ha parlato dei suoi connazionali Leo Messi(vincitore del Pallone d’Oro e Diego Armando Maradona, facendo però anche una menzione speciale.

Papa Francesco: “Tre grandi ma..”

Questo uno stralcio delle sue parole: “Maradona o Messi? Io dirò un terzo, Pelé”. Ecco Perchè: “Maradona come giocatore un grande, un grande. Ma come uomo è fallito – dice il pontefice – Poveretto è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano. E’ venuto a trovarmi qui il primo anno di pontificato e poi poveretto ha avuto la fine. E’ curioso: tanti sportivi finiscono male. Anche della boxe. Messi è correttissimo. E’ un signore. Ma per me di questi tre il grande signore è Pelé. Un uomo di un cuore”.

Poi aggiunge: “Ho parlato con Pelé, una volta l’ho incontrato su un aereo quando ero a Buenos Aires, abbiamo parlato. Un uomo di una umanità così grande. I tre sono grandi. Ognuno con la sua specialità. Messi è bravo in questo momento. E Pelé era bravo”.