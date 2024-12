Pari spettacolare tra Venezia e Como: annullato vantaggio al 90′ dei lagunari (2-2)

Venezia-Como, la formazione di Fabregas recupera: i lagunari la riprendono con un gran gol di Oristanio

Pari spettacolare al Penzo tra Venezia e Como. Annullata la rete nel finale ai lagunari a Nicolussi Caviglia. I veneti restano ultimi, i lombardi raggiungono il Verona, sconfitta in casa, a 12 punti in classifica. La formazione di Di Francesco va in vantaggio dopo 16′ con Pohjanpalo. Su conclusione potente di Nicolussi Caviglia c’è la deviazione di tacco, involontaria, del finlandese su cui nulla può Reina. Timida la reazione degli ospiti, che chiude sotto la prima frazione. Arriva subito la risposta comasca con Van der Brempt che crossa a trova la sfortunata deviazione del terzino del Venezia Candela. Il gol dell’1-2 del Como arriva su assist del belga per Belotti, che non sbaglia davanti a Stankovic. Ci prova e trova subito il pari il Venezia. Eurogol di Oristanio: l’esterno da un corner e la palla finisce in rete. Nel finale annullato il gol del vantaggio a Nicolussi Caviglia per fuorigioco precedente di Pohjanpalo.