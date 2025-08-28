Il Tardini si prepara ad accogliere la prima uscita casalinga del Parma in questa Serie A 2025/26, sabato 30 agosto alle 18:30. La squadra di Carlos Cuesta, reduce dal ko all’Allianz Stadium contro la Juventus, cerca il riscatto davanti ai propri tifosi contro un’Atalanta ancora in cerca di identità sotto la guida di Ivan Juric. L’avvio di stagione dei bergamaschi non è stato dei più brillanti: il debutto si è chiuso con un pareggio interno contro il neopromosso Pisa, firmato dal gol di Scamacca che ha rimediato all’autorete di Hien. La sfida di Parma diventa quindi banco di prova per entrambe: i ducali vogliono i primi punti della stagione, mentre la Dea è chiamata a dimostrare di saper assimilare al più presto la mano del nuovo tecnico.

Parma-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Almqvist. Allenatore: Cuesta.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric.

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN sabato 30 agosto alle 18:30.