Parma-Fiorentina, le ultimissime sulle formazioni

Comincia il campionato di Parma e Fiorentina al Tardini. Prima di Palladino sulla panchina viola. Il tecnico ex Monza lancia Kean, all’esordio con la nuova maglia, dal primo minuto, supportato dall’altro neo acquisto Colpani e da Sottil. Non convocato Nico Gonzalez, vicino alla Juventus. Pecchia opta per Mihaila come terminale offensivo.

Parma-Fiorentina, le probabili formazioni:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Partipilo; Mihaila. All. Pecchia.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Amrabat, Mandragora, Parisi; Colpani, Sottil; Kean. All. Palladino.