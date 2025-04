Parma – Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Il Parma si prepara a ospitare la Juventus al Tardini in occasione della trentatreesima giornata di Serie A. Poche novità nella squadra di casa, con Chivu che potrebbe riproporre nuovamente la difesa a tre formata da Valenti, Vogliacco e Leoni; in avanti Bernabé potrebbe essere spostato sulla trequarti nel caso in cui uno tra Pellegrino e Bonny dovesse partire dalla panchina. La Juve recupera Renato Veiga e McKennie, mentre sono da valutare le condizioni di Yildiz, infortunatosi in allenamento; Kolo Muani e Conceicao si candidano per una maglia da titolare. In dubbio anche Koopmeiners: nel caso in cui l’olandese dovesse dare forfait, pronto Nico Gonzalez sulla tre quarti. La partita, in programma mercoledì 23 aprile alle 18:30, verrà trasmessa su DAZN.

Parma – Juventus, le probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Sohm, Bernabé, Keita, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; N.Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor.