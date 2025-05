Parma-Napoli, le scelte di Chivu e Conte: le formazioni

Perso il bonus per un possibile pareggio, il Napoli si gioca la grande occasione Scudetto.

Perso il bonus per un possibile pareggio, il Napoli si gioca la grande occasione Scudetto. Conte avrà a disposizione McTominay. Il Parma ha ancora bisogno di punti per raggiungere l’aritmetica permanenza in Serie A.

Parma-Napoli, le probabili formazioni:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.