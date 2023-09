Parma-Sampdoria, Pecchia sfida Pirlo | Le probabili formazioni

Al Tardini il Parma per conservare la vetta, la Samp per non sprofondare

Al Tardini si consumerà uno dei match più attesi della 6° giornata di Serie B. In campo scenderanno Parma e Sampdoria, due delle squadre più attesa al varco in questa stagione di B. Per la formazione di casa è un momento di grande entusiasmo, le prestazioni dei ragazzi di mister Pecchia stanno rendendo la vita molto complicata ai loro competitors. I Ducali vincono e convincono, trascinati dai gol di Benedyczak. I Blucerchiati, invece, vivono un momento diametralmente opposto che potremmo definire quasi tragico. Attenzione però alla statistica della Doria fuoricasa: la squadra di Pirlo ha ottenuto tutti i suoi, pochi, punti lontano dal Ferraris. Ad arbitrare sarà il fischietto di Imperia, Massa. Il match, in programma domenica 24 Settembre, alle 16.15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN, SKY e Now TV.

Probabili formazioni:

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Zagaritis, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Bernabé; Man Sohm, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Barreca, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Verre, Ricci, Vieira; Depaoli, Borini, Pedrola. All. Pirlo