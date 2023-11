Il Parma vuole continuare a mantenere la vetta della classifica per non avere problemi e provare a fuggire. Mentre il Sudtirol sta vivendo un buon momento e si è portata in zona play off a 16 punti, Sarà un match interessante da seguire e sarà trasmesso direttamente da Sky Sport.

Parma-Sudtirol, le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Cichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez, Bernabè; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi; Ciervo, Tait, Peeters, Casiraghi; Rauti, Odogwu. Allenatore: Pierpaolo Bisoli