Marco Parolo ha detto la sua a DAZN al termine della sfida terminata in pareggio tra Genoa e Inter.

Parolo sull’Inter

Queste le sue parole: “Sicuramente dopo questa sera è evidente che ci sia un’Inter con Lautaro e un’Inter senza. La squadra nerazzurra, senza di lui, fa la sua partita ma non vince. Lautaro fa la differenza. Dal vincere lo scudetto e non vincerlo la differenza è Lautaro. L’argentino si crea la situazione, contro il Lecce l’Inter ha fatto più fatica. Può essere un campanello d’allarme se l’argentino manca per tanto tempo, ma il punto è stato comunque perfetto. Acerbi dice che la percezione di inizio anno è che è una squadra meno forte della stagione precedente, non ha tutti i torti. Arnautovic ha fatto il suo gol ma non è un goleador. Thuram è sembrato stanco e si è visto”.