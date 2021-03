Peroni TOP10 i recuperi giocati sabato 6 marzo:

Femi-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927 40-17 (5-0)

Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Padova 21-29 (0-5)

I match



Nel match di recupero contro Fiamme Oro Rugby, l’Argos Petrarca Padova conquista l’undicesima vittoria in Peroni TOP10 confermando l’imbattibilità. Solitaria in vetta alla classifica con due gare da recuperare. Battuti per 19-29, con tanto di punto bonus, i poliziotti delle Fiamme Oro Rugby che restano ancorate al settimo posto ed alle quali non basta l’ottimo finale di gara per cambiare il risultato.



La Femi-CZ Rovigo supera in casa la Lazio Rugby con un risultato di 40-17, con tre mete nel primo tempo e altrettante marcature nella ripresa: i Bersaglieri sono ora secondi in solitaria, con una gara più del Kawasaki Robot Calvisano, mentre i biancocelesti rimangono a fondo graduatoria, ancora alla ricerca della prima affermazione stagione.





Classifica e tabellino

Classifica: Argos Petrarca Padova** punti 51; Femi-CZ Rovigo punti 46; Kawasaki Robot Calvisano* punti 41; Valorugby Emilia* punti 40; Rugby Viadana 1970** e Mogliano Rugby 1969* punti 25; Fiamme Oro Rugby punti 23; Sitav Rugby Lyons punti 22; HBS Colorno* punti 13; Lazio Rugby 1927** punti 2.

*partite in meno



• Peroni TOP10, recupero IV giornata

FEMI-CZ Rovigo v Lazio Rugby 40-17 (21-7)

Marcatori: p.t. 19’ m. Moscardi tr. Menniti-Ippolito (7-0), 26’ m. Bacchetti tr. Menniti-Ippolito (14-0), 37’ m. Citton tr. Menniti-Ippolito (21-0), 40’ m. Marucchini tr. Granella (21-7);s.t. 58’ m. Bossola (21-12), 61’ m. Uncini tr. Menniti-Ippolito (28-12), 69’ Cioffi (33-12), 80’ m. Vian tr. Menniti-Ippolito (40-12), 83’ m. Di Giammarco (40-17).

FEMI-CZ Rovigo: Cozzi (48’ Borin); Cioffi, Moscardi (53’ Antl), Uncini, Bacchetti (53’ Barion); Menniti-Ippolito (cap.), Citton (70’ Visentin); Vian, Lubian,Sironi (68’ Swanepoel); Mtyanda, Steolo (58’ Ferro); Brandolini (48’ Rossi), Cadorini, Lugato (48’ Leccioli).

all. Casellato

Lazio Rugby: Montemauri; De Gaspari (cap.), Vella, Bonifazi; Bossola (68’ Di Giammarco); Granella (61’ Valsecchi), Loro (68’ Cristofaro); Duca; Marucchini (48’ Ulisse), Wagner (68’ Gisonni); Paparone (64’ Bolzoni), Asoli; Leiger, Ferrara, Di Roberto (48’ Giusti).

All. Pratichetti

arb.: D’Elia (Bari)





• Peroni TOP10, recupero IV giornata

Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Rugby 21-29 (7-15)

Marcatori: p.t. 4’ m. Capraro (0-5), 23’ cp Lyle (0-8); 34’ m. Lyle tr. Lyle (0-15); 40’ m. Vaccari tr. Azzolini (7-15) s.t. 42’ m Spinelli, tr. Azzolini (14-15); 57’ m. Coppo tr. Lyle (14-22); 70’ m. Nostran tr. Lyle (14-29); 80+4 m. Cornelli tr Azzolini (21-29)

Fiamme Oro Rugby: Spinelli (70’ Fusco); Guardiano, Vaccari, Forcucci, Lai (68’ Gabbianelli); Azzolini, Marinaro (cap.); Caffini (74’ Taddia), Angelone (41’ Fragnito), Chianucci; Cornelli, Stoian; Vannozzi (58’ Iacob), Kudin (64’ Moriconi), Zago (69’ Mariottini)

all. Craig Green

Argos Petrarca Rugby: Lyle; Capraro, De Masi (64’ Bettin), Broggin, Coppo; Zini (47’ Faiva), Panunzi (47’ Tebaldi); Trotta (cap.), Cannone (43’-52’ Panozzo), Nostran; Galetto, Beccaris (64’ Bonfiglio); Hasa (64’ Mancini Parri) Parri, Makelara (47’ Carnio), Franceschetto (48’ Borean)

all. Andrea Marcato

arb. Angelucci (Livorno)