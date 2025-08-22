Pescara-Cesena, le probabili formazioni

La Serie B scende in campo per la sua prima giornata, e l’anticipo del venerdì sera sarà tra Pescara e Cesena, abruzzesi neo promossi contro la squadra di Mignani che nella scorsa stagione si è comportata molto bene raggiungendo i playoff.

Vivarini non potrà contare su Dagasso e Valzania squalificati, mentre Pellacani siederà in panchina, Mignani ha tutti a disposizione, in attacco schiererà la coppia Shpendi-Blesa.

Le probabili formazioni

Pescara (4-3-3): Desplanches; Letizia, Corbo, Giannini, Graziani; Squizzato, Cangiano, Olzer; Merola, Sgarbi, Cangiano. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, S. Bastoni, Frabotta; Berti; C. Shpendi, Blesa. Allenatore: Michele Mignani.