Pioli: “Domani in campo la migliore formazione. Leao ha trovato una condizione super”

Di seguito, le parole di Stefano Pioli nella conferenza stampa pre-partita in vista della sfida contro il Lecce, in programma a San Siro alle 15:00 di domani.

Stefano Pioli ha aperto la conferenza stampa parlando del buon momento della sua squadra:

“La voglia di tenere questo livello c’è sicuramente. Arriviamo a questo momento importante della stagione con buone condizioni mentali. Domani possiamo vincere la quinta partita consecutiva in campionato, cosa che ancora non siamo riusciti a fare. Il Lecce è una squadra difficile, con Gotti non ha ancora subito un gol e ha messo in grande difficoltà la Roma. La concentrazione è solo sulla partita di domani. Poi se ci saranno dei cambi, è solo per quello che ho visto in settimana. Non stiamo pensando alla Roma, abbiamo tutto il tempo per prepararci e recuperare le energie. Ora è troppo importante dare continuità ai risultati. Domani schiererò la miglior formazione. Thiaw non è a disposizione, ha un’infiammazione che gli dà un po’ di problemi. A livello precauzionale non sarà convocato, la speranza è che possa recuperare per giovedì“.

Pioli: “Camarda? Non lo so, voi parlate di futuro, noi lo costruiamo col presente”

“Quello che abbiamo fatto fino a oggi conta poco. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani. Il campionato è ancora lungo e sarà il finale di stagione a determinare tante situazioni”.

Sul possibile addio di Camarda, invece, non si è voluto sbilanciare:

“Non te lo so dire, non posso rispondere a questa domanda. Voi parlate del futuro, noi parliamo solamente del presente. È con le prestazioni del presente che costruiamo il futuro del Milan”.

Pioli: “Il miglior Leao della stagione nel momento più importante. Jovic può fare ancora meglio”

Pioli ha poi commentato le parole di Florenzi, che ha definito Leao un mix tra Mbappé e Neymar:

“Florenzi punta sempre in alto. Ho parlato con Rafa anche ieri. Secondo me arriviamo nel momento più importante della stagione con un Leao nelle migliori condizioni possibili, sia fisiche che mentali. Sono molto contento di lui e lo sa“.

Pioli si è poi soffermato sui singoli:

“Bennacer può giocare al posto di Loftus-Cheek. Ha saltato un paio di allenamenti per influenza, vediamo, in quella posizione potrebbe giocare anche un suo compagno. Jovic è un giocatore di qualità, si è fatto trovare pronto, credo possa fare ancora di più”.

Chukwueze, Pulisic e Leao in campo insieme?

È un’opzione, la stiamo valutando. Reijnders si allarga spesso a sinistra? Ha giocato molto lì. Dipende da che uscita facciamo fare a Leao in fase difensiva. Reijnders, Theo e Leao possono produrre sempre qualcosa di pericoloso”.