Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha analizzato il ko contro la Juventus di San Siro. Queste le parole del tecnico emiliano:

33 tiri e 1 gol nelle ultime tre gare…

“Dobbiamo diventare più cinici e concreti, dovevamo riempire di più l’area con i centrocampisti ed è qui che dobbiamo migliorare”.

Loftus-Cheek recupererà per Parigi?

“Oggi stava meglio, vediamo domani. Va un po’ a giorni alterni, perché ha un’infiammazione e ora non lo so. Vediamo domani”.

Si poteva fare di più?

“Potevamo fare di più anche in 10. Eravamo sostanzialmente in parità numerica, ci voleva più intensità, anche se, a dirla tutta, abbiamo concesso veramente poco se non un paio di tiri da fuori area e, purtroppo, su uno di questi, abbiamo preso gol”.

Perché Jovic e non Okafor?

“Jovic perché sta trovando la condizioni migliore e non Okafor perché non è al 100%, non si è allenato sempre con la squadra in settimana”.

Come arriverà la squadra a Parigi?

“Troveremo tutte le forze mentali e fisiche perché sappiamo quanto è importante la partita di Parigi: non abbiamo vinto in Champions e dobbiamo sfruttare l’occasione”.

A fine primo tempo ha parlato con Mariani…

“Ho fatto una chiacchierata con l’arbitro come faccio spesso”.