Pisa-Como, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Pisa-Como, le probabili formazioni

Il Pisa vuol tornare nuovamente alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Lecco e Venezia, mentre il Como dopo la vittoria contro il Catanzaro vuole continuare a scalare la classifica. Aquilani deve rinunciare nuovamente a Torregrossa, alle prese con un problema al polpaccio, mentre Longo può disporre di tutta la rosa a disposizione.

Le probabili formazioni

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Beruatto; Esteves, Veloso, Marin, L. Tramoni; Valoti, Arena; Moreo. All. Aquilani

Como (3-4-1-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Cassandro, Bellemo, Kone, Ioannou; Verdi; Cutrone, Gabrielloni. All. Longo

DOVE VEDERLA IN TV

Pisa-Como è in programma sabato 4 novembre alle ore 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky, ma anche su NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.