Pisa-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita

Torna in campo la Lazio di Maurizio Sarri dopo la splendida vittoria contro la Juve all’Olimpico. Il club biancoceleste affronta oggi, giovedì 29 ottobre, il Pisa in trasferta nella nona giornata di Serie A.

Pisa-Lazio, probabili formazioni

Con il punto strappato al Milan il Pisa ha abbandonato l’ultimo posto della classifica, lasciando il posto al Genoa inchiodato a quota 3. Purtroppo ancora nessuna vittoria per i nerazzurri, ma c’è la forte convinzione di poter cancellare questo dato e conquistare presto la prima vittoria in campionato.

La Lazio di Sarri è reduce dalla pesante vittoria contro la Juventus all’Olimpico, 1-0 con gol indimenticabile di Basic. Il gol del croato è costato la panchina bianconera a Igor Tudor. Intanto la formazione biancoceleste è risalita in classifica raggiungendo il decimo posto con 11 punti.

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Cuadrado, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Touré; Tramoni, Nzola. Allenatore: Gilardino

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Dove vedere la partita

La sfida tra Pisa e Lazio è in programma oggi, giovedì 20 ottobre, alle ore 20.45. Pisa-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.