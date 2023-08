Pisa-Parma, le ultimissime sulle formazioni

Sfida importante a Pisa: i padroni di casa sfidano il Parma di Pecchia. Nerazzurri di Aquilani in campo con il 4-2-3-1 composto da: Nicolas tra i pali; Hermannsson, Canestrelli, Leverbe e Beruatto in difesa; Veloso e Nagy a centrocampo, dietro al trio composto da Valoti, Arena e D’Alessandro, a sostegno dell’unica punta, Mlakar. Anche Pecchia sceglie il 4-2-3-1 con: Chichizola in porta; Delprato, Balogh, Osorio e Coulibaly per il reparto difensivo; Estévez, Hernani in mezzo al campo; Partipilo, Bernabé e Benedyczak con Colak in attacco.

Le probabili formazioni:

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Hermannsson, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Veloso, Nagy; D’Alessandro, Valoti, Arena; Mlakar. All. Aquilani.