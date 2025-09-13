Pisa-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

Pisa e Udinese si incontrano all’Arena Garibaldi nella gara valevole per la terza giornata del Campionato di Serie A 2025/2026; il Pisa di Gilardino è alla ricerca della sua prima vittoria stagionale, mentre i bianconeri vogliono dare seguito al sorprendente successo in trasferta ottenuto nella scorsa giornata contro l’Inter. I toscani dovrebbero schierarsi con un 3-4-2-1 nel quale Moreo e Tramoni dovrebbero agire alle spalle di uno tra Nzola e Meister, in ballottaggio per il ruolo di prima punta. Runjaic, invece, conferma Atta a centrocampo e Davis come prima punta: inoltre, è sempre più probabile il debutto dal primo minuto di Nicolò Zaniolo, neo-acquisto dei friulani. La partita, in programma domenica 14 settembre alle 15:00, verrà trasmessa su DAZN.

Pisa-Udinese, le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola (Meister). All. Gilardino.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaić.