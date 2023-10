Intervistato da Sportmediaset, l’ex centrocampista di Roma, Juventus e Barcellona e ora negli Emirati Arabi, è tornato a parlare dei giallorossi.

Pjanic: “La Roma non è partita come doveva”

Queste le parole del calciatore bosniaco: “Sono stato sorpreso che la Roma non sia partita come doveva. Ha una rosa più completa rispetto all’anno scorso e un attacco fortissimo. Dovrebbe essere più in su in classifica”.