Porto – Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Giallorossi in campo contro il Porto per i play-off di UEFA Europa League. Sfida dal grande passato europeo, soprattutto recente, ma sempre sfavorevole alla Roma. Negli ultimi due doppi confronti, entrambi in Champions League, rispettivamente nel turno preliminare del 2016/2017 e negli ottavi del 2018/2019, hanno visto il favore dei lusitani. La sfida, in programma giovedì alle 21, sarà visibile su Sky Sport; in streaming su Sky Go e Now.

Porto – Roma, le probabili formazioni:

PORTO (3-5-2): Diogo Costa; Zé Pedro, Pérez, Djaló; João Mário, Moura, Varela, Eustáquio, Mora; Pepê, Omorodion. All. Anselmi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.