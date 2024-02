PSG-Brest, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il Paris Saint-Germain ospiterà il Brest nel turno degli ottavi di finale della Coupe de France, un match che promette scintille tra due delle migliori squadre di questa stagione in Ligue 1. La partita è programmata per mercoledì 7 febbraio 2024, alle 21:10, presso il Parc des Princes a Parigi. Questo confronto offre al PSG, attuale leader della Ligue 1, l’opportunità di proseguire nella competizione contro un Brest in forma, attualmente terzo in campionato​​​​​​.

PSG-Brest, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il PSG è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.35 su Snai e 1.39 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 5.50 mentre una vittoria del Brest (segno 2) si trova anche quota 7.10. Ecco la comparazione quote di PSG e Brest dei bookmakers: