PSG-Flamengo, dove vedere gratis la finale di Coppa Intercontinentale

Big match oggi in programma: PSG-Flamengo, che si sfideranno per la finale di Coppa Intercontinentale 2025. L’incontro si disputerà oggi in Qatar e prenderà il via alle ore 18 italiane. La partita si potrà seguire gratis.

PSG-Flamengo, probabili formazioni

Psg e Flamengo sono pronte a scendere in campo per contendersi la rinnovata Coppa Intercontinentale, match finale tra la formazione vincitrice della Champions League e i brasiliani che, reduci dal successo in Copa Libertadores, hanno sconfitto Cruz Azul e Pyramids nelle fasi precedenti del torneo e vanno a caccia di una Coppa Intercontinentale che aveva già conquistato nel 1981.

PSGdou (4-3-3): Safonov, Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. All. Luis Enrique.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi, Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Carrascal, De Arrascaeta, Samuel Lino, Bruno Henrique. All. Felipe Luis.

Dove vedere PSG-Flamengo

DAZN manderà in onda la finale della Coppa Intercontinentale, che il PSG non ha mai vinto finora. Verrà trasmessa in modo gratuito. Ovviamente gli abbonati regolari potranno seguirla, ma potranno farlo anche coloro che invece non hanno sottoscritto l’abbonamento. La procedura è quella standard in questi casi. Serve registrarsi sul sito.