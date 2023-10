Troppo Paris per questo Milan

In un primo tempo così equilibrato la differenza la fanno sempre i campioni e Mbappe con un gran gol porta in vantaggio il PSG al 32′. Il secondo tempo riparte con il gol annullato a Dembelè al 49′ per fallo di Ugarte su Musah e il raddoppio che arriva poco dopo di Kolo Muani. Al 89′ Lee Kang-in chiude la partita al termine di un azione magistrale. Sconfitta pesante per la classifica e il morale del Milan che è costretto a fare punti al ritorno a San Siro con i parigini per sperare nella qualificazione.

Tabellino del match

MARCATORI: 31′ Mbappè; 52′ Kolo Muani; 89′ Lee Kang-in

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte (71′ Fabian Ruiz), Vitinha; Dembélé (71′ Lee) Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique. A disp. Lettelier, Tenas, Ramos, Danilo, Mukiele, Soler, Barcola

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw (46’Calabria), Tomori, Theo Hernandez; Musah (76′ Pobega) , Krunic (76′ Pobega) , Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp. Nava, Mirante; Kjaer, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega; Jovic, Chaka Traore

ARBITRO: Vincic

AMMONITI: 3′ Thiaw; 6′ Krunic; 15′ Hakimi; 43′ Dembele; 60′ Tomori; 61′ Kalulu