Pochi i dubbi per Luis Enrique in vista della sfida contro il Montpellier: unico ballottaggio, in mezzo al campo, è quello tra Vitinha e Lee. Solita la difesa con il quartetto composto da Marquinhos e Skriniar centrali, davanti a Donnarumma, supportati da Hakimi ed Hernandez sulle corsie laterali. A centrocampo Ugarte, Zaire-Emery, sicuri di una maglia da titolare, e Vitinha, in vantaggio sul coreano. In attacco il tridente Dembele–Kolo Muani–Mbappé.

Le probabili formazioni:

PSG(4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Sacko, Kouyaté, Estève, Sylla; Ferri, Chotard; Tamari, Savanier, Fayad; Adams. All. Zakarian.