PSG-Reims, le probabili formazioni e dove vederla

PSG, dopo la qualificazione in UEFA Champions League ai danni della Real Sociedad, torna a giocare in Ligue 1 per consolidare il proprio primato, con 9 punti di vantaggio sul Brest secondo. Di fronte la nona forza del campionato, il Reims, uscito sconfitto nell’ultima uscita contro il Lille. Il match, in programma domenica alle 13, sarà visibile su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Hernandez, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.

REIMS (4-3-3): Diouf; Koudou, Agbadou, Abdelhamid, De Smet; Munetsi, Richardson, Teuma; Ito, Daramy, Khadra. All. Still.