PSV-Arsenal, vista dai bookmakers | Comparazione quote, formazioni e consigli

Il PSV, sotto la guida di Peter Bosz, ha dimostrato la sua capacità di rimonta contro i vincitori dell’Europa League, il Siviglia. I recenti risultati, compresa una vittoria per 2-0 contro l’Heerenveen in Eredivisie, hanno consolidato la loro posizione al vertice della classifica olandese. Inoltre, il PSV ha ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque partite casalinghe europee​​. PSV dovrà fare a meno di Hirving Lozano a causa di una sospensione europea e di un infortunio all’anca. Altri giocatori come Noa Lang, Armel Bella-Kotchap, Jerdy Schouten e Jordan Teze sono in dubbio. Luuk de Jong dovrebbe essere il punto di riferimento in attacco​​.