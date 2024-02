Nonostante la sconfitta di Monza, Pulisic è insieme al veronese Folorunsho, il migliore della 25^ giornata. Tra i top anche Pessina e Carnesecchi mentre Pinamonti e Maignan finiscono in fondo alle rispettive classifiche. Vediamo tutte le risultanze ruolo per ruolo

PORTIERI – Come anticipato è Carnesecchi, ormai titolare fisso dei pali atalantini, a risultare quale miglio portiere della settimana. L’ex estremo difensore della Cremonese s’impone con il suo 10,5 frutto dell’imbattibilità e certificato dalla (doppia) parata su Pinamonti in occasione del calcio di rigore concesso al Sassuolo e fatto ripetere dal direttore di gara. Alle sue spalle Svilar, promosso da De Rossi, con il suo 7 netto in pagella e porta inviolata. Merita 7 anche Skorupski, protagonista all’Olimpico, anche se la sua fantamedia scende a 6 per via della rete di Isaksen. Il poker brianzolo costa caro a Maignan che finisce all’ultimo posto con il suo 1,5. Poco meglio Turati e Ochoa, entrambi con 2,5, ma partendo da basi diverse perché il messicano in termini di modificatore con il suo 6,5 compie appieno il suo dovere. Peggio Provedel che merita 5 poi ridotto a 3 per le reti incassate, di cui una pesantemente sul suo groppone.

DIFENSORI – Torna a lasciare il segno Dumfries che con il suo 7,5 di votazione, corretto a 10,5 dal bonus gol, è il top di giornata tra i difensori. Alle sue spalle con 10 si piazzano Bakker, Bellanova e Zemura. Grande prestazione anche per Carlos Augusto che aggiunge due assist al già preziosissimo 7,5 in pagella e chiude con un bel 9,5 di fantamedia. Soltanto l’ammonizione tiene dietro Huijsen che sin ferma al 9,5 pur partendo dal e realizzando una rete da favola. Male Pongracic (3,5 col rosso), Gabbia (4 con giallo), Thiaw e Pasalidis (4,5 per entrambi).

CENTROCAMPISTI – Naturalmente tocca Pulisic il gradino più alto del podio in coabitazione con Folorunsho. Per entrambi un ottimo 7,5 in pagella che la rete realizzata e l’assist sfornato trasformano in uno splendido 11,5. Stesso score per Pessina che però rimedia anche un’ammonizione e scende di mezzo punto fermandosi ad 11. Tra i tanti 10 realizzati segnaliamo quello di Gaetano, alla seconda realizzazione consecutiva. Torna tra i “cattivi” Gyasi, peggiore di giornata nel ruolo con 4,5 dato dal 5 in pagella condito dal “solito” cartellino giallo. Male, tra gli altri, anche Kaba, Cataldi, Blin e Bennacer, tutti con 5 di fantamedia.

ATTACCANTI – Il laziale Isaksen domina tra gli attaccanti di giornata con un bel 10,5 di fantamedia. Subito dietro, con 10, Zirkzee, Niang, Lautaro, Arnautovic e Thuram. Da evidenziare anche l’ottima prova di Mota che avrebbe totalizzato lo stesso risultato del danese biancoceleste ma si ferma al 10 a causa del cartellino giallo incassato. Il rigore fallito due volte costa a Pinamonti l’ultimo posto di giornata col suo 1,5 di fantamedia. Molto male anche Jovic che prende un brutto 4 in pagella che l’espulsione, forse decisiva per la sconfitta, conduce al 3.