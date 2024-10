Pulisic: “Io innamorato dell’Italia e del Milan. Mai visto qualcosa come San Siro”

Christian Pulisic intervenuto al canale Youtube “Bob Does Sports”, si è espresso sul suo momento, tra l’Italia, il Milan e la sua Nazionale.

“Sono molto innamorato dell’Italia, mi ha cambiato la carriera. La stessa cosa il mio club, il Milan, lo sto davvero apprezzando. I tifosi, lo stadio, dovreste venirci a San Siro. Non ho mai visto qualcosa del genere. Un bel posto dove stare? Vivo vicino al lago di Como, Milano… Ogni posto lì vicino. Ed è vicino a tutto”.

Pulisic si racconta: “Io sono super competitivo sempre, voglio sempre vincere. L’assist a Musah? Ha imparato da me…”

L’attaccante americano ha poi ammesso di essere super competitivo in ogni situazione, anche quando gioca con i suoi amici, lasciando intendere la sua volontà di vincere trofei col suo club e la sua nazionale: “Parlo sempre con i miei amici del fatto che, anche se stiamo competendo per piccole cose, voglio vincere talmente tanto che cerco sempre un modo per farlo, in un sacco di situazioni”.

Recentemente gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 in amichevole Panama con i gol di Musah e Pepi. Il centrocampista del Milan è andato in gol al termine di un’azione corale che ha visto Pulisic combinare con un compagno sulla sinistra, crossare forte in mezzo e trovare il compagno in maglia rossonera a centro area. Dopo la gara Pulisic ha parlato ai microfoni di ESPN, scherzando: “Gli ho detto che era l’istinto del gol. Mi ha osservato. Ha imparato un paio di cose. Ma onestamente, quel momento… è fantastico vederlo”.