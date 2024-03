Milan, Pulisic e Musah vincono la Nations League con gli Usa

Il Milan si complimenta con Pulisic e Musah per la vittoria della Concaf Nations League con gli Stati Uniti. Trofeo vinto per la terza volta consecutiva dalla nazionale d’oltre oceano alla sua terza manifestazione. Gli statunitensi sono usciti vincenti per 2-0 contro il Messico con le reti di Adams e Reyna.

I complimenti del Milan a Pulisic e Musah

Pulisic ha giocato dal primo minuto ed è uscito nella ripresa, partecipando all’azione del gol del raddoppio statunitense. Musah al contrario è entrato al 79esimo minuto, disputando il finale della gara vinta per 2-0 contro il Messico. Il Milan attraverso i suoi canali social si è congratulata con i suoi due calciatori.