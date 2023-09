Qualificazione UEFA EURO 2024, i risultati della giornata

GRUPPO B

Bene la Grecia e l’Olanda nel gruppo B: gli ellenici superano per 5-0 Gibilterra, raggiungendo i 9 punti in classifica, stesso per gli Oranje che battono l’Irlanda a Dublino, imponendosi per 2-1.

Grecia-Gibilterra 5-0

Irlanda-Olanda 1-2

GRUPPO E

L’Albania si aggiudica la sfida fondamentale con la Polonia nel gruppo E e raggiunge il primo posto a 10 punti, si mette male per i ragazzi di Fernando Santos, quinti, a due punti di distanza dal secondo posto, occupato momentaneamente dalla Repubblica Ceca. La nazionale guidata da Sylvinho passa per 2-0 su Lewandowski e compagni, grazie alle reti di Asani e Daku. Nell’altro incontro in programma nella giornata odiena, la Moldavia passa per 1-0 nella trasferta contro le Fær Øer.

Fær Øer-Moldavia 0-1

Albania-Polonia 2-0

GRUPPO G

Per il gruppo G bene la Serbia che passa in Lituania per 1-3 con tripletta di Mitrovic. I serbi agguantano, a pari punti, entrambe a 10, l’Ungheria prima nel girone. Vince anche il Montenegro, che resta sulla scia dei primi posti, a due lunghezze di distanza, sconfiggendo per 2-1 la Bulgaria, grazie alla rete nei minuti finali dell’intramontabile Stevan Jovetic.

Montenegro-Bulgaria 2-1

Lituania-Serbia 1-3

GRUPPO H

Avvincente ed apertissimo il gruppo H. Nella prima gara di giornata, il Kazakistan, che continua a stupire, batte l’Irlanda del Nord per 1-0, restando ad un solo punto di distanza dalla qualificazione. La Danimarca passa nella sfida al vertice contra la Finlandia, i danesi vincono per 0-1 con gol, nei minuti finali, del centrocampista del Tottenham, Højbjerg. Nell’ultimo match, la Slovenia rispetta le attese della vigilia e supera agevolmente, per 0-4, San Marino.

Kazakistan-Irlanda del Nord 1-0

Finlandia-Danimarca 0-1

San Marino-Slovenia 0-4