Ferrari in rosa, sono quattro le ragazze selezionate che si sfideranno con l’obiettivo di conquistarsi un posto

Quattro ragazze in sfida per aggiudicarsi un posto come membro del’Academy Ferrari. Questo quartetto, costituito dalle brasiliane Jjulia Ayoub (15 anni) e Antonella Bassani (14), la francese Doriane Pin (16) e la belga/olandese Maya Weug (16), lotterà per un posto e un potenziale contratto di un anno.

“È stata un’altra valutazione difficile per loro, alcune delle quali hanno sperimentato la Formula 4 per la prima volta, con una curva di apprendimento ripida – ha detto Miche e Mouton, presidente della Fia Women nella Motorsport Commission come riporta gazzetta.it-, abbiamo visto un livello molto alto di determinazione e concentrazione, con progressi rapidi. Mi congratulo con tutti i piloti per essere arrivati a questo punto: per le quattro ragazze selezionate per il corso di formazione della Ferrari Driver Academy è il passo finale verso un’opportunità che potrebbe cambiare le loro giovani carriere agonistiche”.