Questa sera alle ore 21.30 nuova puntata di Sport Paper TV | Su Radio Roma Television

Questa sera appuntamento con Sport Paper TV

Come ogni martedi, torna l’appuntamento con Sport Paper TV, la trasmissione targata Sport Paper. Alle ore 21.30 nuova puntata, padrona di casa Roberta Pedrelli, con lei importanti ospiti in studio ed in collegamento. Si parlerà degli impegni di Champions, inviati da San Siro e dal Maradona di Napoli, più un super ospite. Appuntamento dalle 21.30 su Radio Roma Television, canale 14 del digitale terrestre nel Lazio o sul canale 222 in Italia. Potrete seguirci anche in streaming su www.sportpaper.tv. Vi aspettiamo!