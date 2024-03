Questa sera torna SportPaper TV | con Roberta Pedrelli

Questa sera su RadioRoma Television nuova puntata di SportPaper TV

Novanta minuti di calcio tutti da vivere, con Roberta Pedrelli. Torna questa sera SportPaper TV, dalle 21.30 alle 23.00 sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming su www.sportpaper.tv sulle frequenze di RadioRoma Television. Si parlerà di Nazionale, occhi puntati sugli azzurri di Spalletti impegnati in due test amichevoli. Si parlerà ovviamente anche di campionato e coppe europee, con l’eliminazione dalla Champions dell’Inter e la sfida in Europa League che vedrà affrontarsi Roma e Milan. Una puntata tutta da vivere, da non perdere.