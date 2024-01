Questa sera torna SportPaper TV, conduce Roberta Pedrelli

Nuova puntata di SportPaper TV, questa sera alle 21.30 sul canale 14 del digitale terrestre si rinnova l’appuntamento col format calcistico condotto da Roberta Pedrelli. In studio il direttore di SportPaper Daniele Amore, i giornalisti Ovidio Martucci e Salvatore Fornelli oltre che l’agente FIFA Adriano Tommasi. In collegamento il noto youtuber di fede interista Diego Ligorio. SportPaper TV in diretta sul canale 14 del digitale terrestre di RadioRoma Television nel Lazio, disponibile anche in streaming su www.sportpaper.tv